شركة إنتاج تشكو الفنان المصري محمد رمضان لدى نقابتي ”الموسيقيين“ و“المهن التمثيلية“

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تقدمت شركة ”الريماس“ للإنتاج الفني، بإنذار للفنان المصري محمد رمضان، يقضي بضرورة الالتزام ببنود التعاقد المبرم بينهما، منوهًة إلى أن رمضان قام بتقديم حفلات غنائية دون الرجوع إليها، كما استخدم ألحانًا مملوكة للشركة، دون إذن كتابي.

ووضعت الشركة، شكوى في نقابة الموسيقيين، تطالب فيها بإيقاف التعامل مع محمد رمضان، وعدم منحه تصاريح عمل من النقابة، دون الرجوع للشركة بحسب بنود التعاقد.

وجاء في نص المذكرة الآتي:“مذكرة للعرض على السيد الفاضل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تحية طيبة وبعد، نتشرف بعرض الآتي على سيادتكم، أنه في يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018، قامت الشركة كطرف أول بالتعاقد مع الفنان محمد رمضان محمود حجازي الشهير بمحمد رمضان، كطرف ثانٍ، على أن يقوم بالأداء والتسجيل بصوته مجموعة من المصنفات الغنائية والموسيقية تتكون من 8 أغانٍ“.

وتابعت المذكرة:“يلتزم محمد رمضان بالتصوير السينمائي أو بطريقة الفيديو كليب لعدد أغنيتين لصالح الطرف الأول، الشركة“، والذي له حق الملكية والتصرف فيها واستغلالها وإذاعتها بكافة طرق وسائل التكنولوجيا والديجيتال، وكافة وسائل الإعلام والبث والأداء العلني“.

وجاء في المذكرة:“تطلب الشركة من هاني شاكر، التحقيق مع الطرف الثاني الفنان محمد رمضان عمّا قام من إخلال ببنود العقد، وحفظ حقوق الشركة المادية والمعنوية بموجب بنود العقد، وفقكم الله ورعاكم لما فيه صالح الفن في مصرنا الغالية“.

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من جهته، قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين:“الشركة طالبت النقابة بإيقاف التعامل مع محمد رمضان، وعدم منحه أي تصاريح عمل من قبل النقابة“.

وأكد طارق، لـ“إرم نيوز“، أن ”النقابة حددت، الاثنين المقبل، موعدًا للتحقيق مع محمد رمضان، في نقابة الموسيقيين، على خلفية هذه الشكوى“.

وفي نقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الفنان المصري أشرف زكي، تقدمت شركة ”الريماس“ بمذكرة ثانية للمطالبة بوقف تصاريح محمد رمضان، والتحقيق معه فيما نُسب إليه بعد إخلاله ببنود التعاقد.

إرم نيوز