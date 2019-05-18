هيثم مصطفى يلعب دوراً في إقناع الثوار بإزالة المتاريس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب كابتن المنتخب السوداني هيثم مصطفى الثوار إلى التماسك وضرورة إعلاء مصلحة الوطن دون إلحاق الضرر به خلال المرحلة المقبلة لتحققّ الثورة أهدافها.

وعلم مصادر أنّ كابتن المنتخب السوداني هيثم مصطفى لعب دورًا في إقناع الثوار بإزالة المتاريس التي وضعت في شارع النيل، في الوقت الذي تمسّك فيه عددٍ منهم بعدم اتخاذ الخطوة.

وأوضح مصدر مطلّع أنّ هيثم مصطفى مرّ على جميع المتاريس للتحدّث مع المشرفين عليها وضرورة إزالتها والتمسّك بسلمية الثورة ليفلح في خطوته بعد محاولاتٍ عدّة.

والخميس اندلعت مواجهة بين الثوار وقوات نظامية وصفها المجلس العسكري بـ”المندسة” أدّت إلى سقوط قتلى وعدد من الإصابات على خلفية إزالة المتاريس التي وضعت على شوارع بالخرطوم.