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الخليج 365 :
اشتباك لفظي بين مطربة معروفة وإعلامية على أحد قروبات الواتساب، بعد أن علقت الإعلامية على ظهور المطربة عبر برنامج رمضاني مشاهد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وكيف أن المطربين المشاركين بالبرنامج ضربوا بدماء الشهداء عرض الحائط ولم يبالوا بدموع الأمهات.
واتفق عدد كبير من أعضاء القروب مع الإعلامية حسب صحيفة السوداني، الشئ الذي لم يروق للمطربة التي ردت بقولها (لو ما عاجبكم ما تشاهدونا.. الريموت في يدكم وممكن تغيرونا) لتغادر بعدها القروب ولعنات الأعضاء تلاحقها.
كانت هذه تفاصيل خبر مطربة معروفة: (لو ما عاجبكم ما تشاهدونا.. الريموت في يدكم وممكن تغيرونا).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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