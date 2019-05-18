بفضل الثورة..(شهامة) تحقق أرباح غير مسبوقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حققت شهادات شهامة إصدارة أبريل من العام الحالي أرباحا عالية تراوحت ما بين (20,3% ـــ 25%).

وقال مساعد المدير العام لقطاع الادراج والتداول، مجدي محمد الحسن لـ(الأحداث نيوز)، إن شهامة تصفية منتصف مايو الحالي حققت أرباحا عالية وهي عبارة عن (6) إصدارات، مشيراً إلى أنها معدلات أرباح عالية لم تحققها شهامة قريباً، واعتبر ذلك من بشريات الثورة وبفضل جدية المستثمرين.

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