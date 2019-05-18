مفوضية حقوق الإنسان تدين قتل المعتصمين بمحيط الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان المكلفة حورية إسماعيل، المضي في تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان من أجل تأسيس مبدأ دولة القانون.

وأدانت حورية لدى اجتماعها الأول بالمفوضين والموظفين بعد تسلم مهامها الانتهاكات التي تعرض لها الثوار من قتل وضرب بالرصاص في الأيام الماضية بساحة الاعتصام، وقالت: “لا بد من تضافر جهود كل أبناء الوطن في بناء سودان جديد شعاره: حرية سلام وعدالة”.

وطالبت بمبادرة تأسيس العدالة الانتقالية وجبر ضرر أسر الضحايا في جميع مناطق النزاعات والحروب في بعض ولايات السودان والتقصي في الانتهاكات وتقديم كل منتهكي حقوق الإنسان لمحاكمات عادلة ونزيهة والعمل مع جميع الأجهزة العدلية إحقاقا للعدل والحق وإنصافا لأسر الضحايا، وكشفت عن إنشاء مكتب من داخل مقر ساحة الاعتصام لتلقي الشكاوى من الجميع بأبسط الإجراءات داخل وخارج الميدان، مما يساعد في الوصول إلى جميع المتضررين من جميع الولايات والنظر في الشكاوى والتقصي فيها، ومعرفة إن كان هنالك انتهاك ورفع التوصية للجهات المعنية بذلك.

السوداني