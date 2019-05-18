جبهة الاسلامي غازي صلاح الدين تصف اتفاق “المجلس وقوى التغيير” بـ “المعزول”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الجبهة الوطنية للتغيير وقوى سياسية أخرى اليوم السبت إن الاتفاق الذي جرى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول ترتيبات الفترة الانتقالية، نتج عن تفاوض معزول بين طرفين.

وقال بيان ممهور بتوقيع الجبهة الوطنية للتغيير، وتحالف احزاب وحركات شرق السودان، والتنسيقية العامة للحركات المسلحة، وائتلاف شباب السودان، إن اي قرارات تنتج عن تفاوض معزول بين طرفين تبقى شأئناً خاصاً بهما ولا تلزمنا”.

ويتزعم الجبهة الوطنية للتغيير، د. غازي صلاح الدين، ويضم التحالف أحزاب وحركات مسلحة كانت مشاركة في النظام السابق، بينما القوى الأخرى الموقعة على البيان لم يلحظ لها نشاط سياسي خلال الفترة السابقة.

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وذكر البيان الذي تلقته “باج نيوز” أن دقة الظرف التاريخي يتطلب ان تكون القرارات المتخذة تحمي وحدة الصف الوطني، مؤكداً أن السلام المستدام هو الذي يقوم على أسس العدالة والتكافؤ.

واضاف “نجدد عزمنا على العمل بكل الوسائل السلمية من أجل الوصول الى اتفاق سياسي مستدام وشامل وان تكون كل قوانا السياسية وتحركاتنا تعزيزا، لهذا المبدأ”.

باج نيوز