هكذا احتفل أبناء عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79

الخليج 365 :

احتفل أبناء الفنان المصري، عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 79، والذي يوافق اليوم 17 مايو/أيار.

وشارك المخرج رامي إمام، النجل الأكبر لعادل إمام، عبر حسابه على “إنستغرام” صورة نادرة له في صغره مع والده، وكتب متمنيا له عاما سعيدا، ووصفه بأجمل وأعظم وأحن أب، داعيا الله أن يحفظه لاسرته ولبلده.

يذكر أن رامي إمام أخرج العديد من الأعمال الفنية لوالده، وكان آخرها مسلسل “فالنتينو”، الذي كان من المقرر أن يعرض في شهر رمضان الحالي.

بينما شارك الممثل محمد عادل إمام، النجل الأصغر لإمام فيديو احتفال قناة “إم بي سي مصر” السعودية، بعيد ميلاده، والذي تذيعه عبر فواصلها المتعددة بين المسلسلات.

وعلق “إمام” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “تروح أجيال وتيجي أجيال.. تظهر نجوم وتختفي نجوم.. تتغير الأذواق وتتبدل الأحوال.. ويفضل الزعيم زعيم”.

ويشار إلى أن عادل إمام اشتهر في الوسط الفني العربي بأنه “الزعيم”.

واحتفلت الصفحة الرسمية لعادل إمام على موقع “فيسبوك”، بعيد ميلاده الـ 79، بنشرها صورة له، وكتبت معها: “اليوم عيد ميلاد صانع الإبتسامة الزعيم عادل إمام”.

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يشار إلى أن عادل إمام لديه 3 أبناء، هم رامي إمام، وسارة إمام، ومحمد إمام.

ومن ناحيته، شكر عادل إمام جمهوره على احتفالهم بعيد ميلاده الـ 79، مؤكدا أنه لا يملك رصيدا في حياته سوى محبة الناس.

وقال إمام إنه يتابع تهاني محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نجليه “رامي” و”محمد” وكذلك أحفاده، متابعا: “سعيد جدا بهذه المحبة وأدعو الله أن يديمها، وكذلك أشكر الإعلام المصري والعربي على فقراتهم الاحتفالية بعيد ميلادي، وفقا لموقع “24” الإماراتي.

وأكد الفنان أنه يتابع دراما رمضان هذا العام، ولكنه تحفظ عن ذكر أسماء المسلسلات التي يحظي بمتابعتها، بدعوى أنه لا يريد إغفال حق أحد، لثقته في بذل الجميع لأقصى مجهود لديهم.