مقتل و إصابة العشرات بالمقر الرئيسي لليوناميد بغرب دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد المقر الرئيسي للبعثة المشتركة المكونة من الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة (اليوناميد) بالجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور أحداثاً موسفة خلال الأيام الماضية ، حيث قتل شخص وأصيب أكثر من 30 آخرين. وقال الدكتور بحر زكريا عضو لجنة الأطباء المركزية بمستسفى الجنينة في تصريحات خاصة لـ(الجريدة) أمس: توفى شخص بسبب اصابته بطلق ناري، فيما لا زال 30 آخرين يلزمون الفراش الأبيض وتتفاوت اصاباتهم بين الكسور والجروح الخفيفة وهي نتيجة استخدام الغازالمسيل للدموع والاعيرة النارية في مواجهتهم فضلاً عن الجروح الناتجة عن أدوات البناء (الزنك والسيخ). و في السياق قال المحامي و الناشط الاجتماعي الاستاذ علي عجبين لـ(الجريدة): إن ما حدث باليوناميد لا يمثل انسان مدينة الجنينة، والخطأ مشترك بين اليوناميد وحكومة الولاية ، مضيفا ان ماتم من اعتداءات مقصود لطمس آثار عملية نهب مسبقة حدثت بالفعل، مطالبا الوالي بتكوين لجنة أمنية قانونية لفتح بلاغات، وإصدار نشرة اذاعية بغرض إرجاع المنهوبات خلال فترة زمنية محددة، والا سيكون التعامل عبر الإجراءات القانونية.