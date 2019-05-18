(70%) زيادة في رسوم مدارس خاصة وأولياء أمور يشتكون

شكا أولياء أمور الطلاب في بعض المدارس الخاصة من زيادة الرسوم بنسبة تتراوح مابين 70__50% وطالبوا وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بضرورة التدخل العاجل وتطبيق لائحة التعليم الخاص وضرورة مراجعة المدارس المخالفة .

وأكد أحد أولياء أمور الطلاب أن أبنه كان يدرس في العام الماضي برسوم تبلغ 16 ألف في الصف الرابع والأن عند السجيل للعام الدراسي الجديد تم رفع الرسوم الي مبلغ 28 ألف جنيه .

وبحسب صحيفة الانتباهة ناشد الوزارة بضرورة مراقبة المدارس الخاصة لعدم التزامها باللائحة التي تنص على أن تكون الزيادة بنسبة محددة وبعد كل ثلاث سنوات ، لافتاً الى أن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة تتم سنوياً .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )