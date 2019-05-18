نشرة الظهيرة.. قرار أثيوبي صادم.. ودعوة للعصيان المدني

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



مقتل وإصابة 31 شخصا في أحداث عنف في دارفور

أفاد مسؤول طبي سوداني بمقتل شخص وإصابة 30 أخرين، في أحداث عنف بالمقر الرئيسي للبعثة المشتركة المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بالسودان.

وقال الدكتور بحر زكريا عضو لجنة الأطباء المركزية بمستشفى الجنينة لصحيفة “الجريدة” السودانية في عددها الصادر اليوم السبت :”توفى شخص بسبب إصابته بطلق ناري ، فيما مازال 30 آخرين يلزمون الفراش، وتتفاوت إصاباتهم بين الكسور والجروح الخفيفة، وهي نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في مواجهتهم فضلاً عن الجروح الناتجة عن أدوات البناء (الزنك والسيخ)”.

من جانبه ، قال المحامي و الناشط الاجتماعي علي عجبين إن “ما حدث باليوناميد لا يمثل مدينة الجنينة، والخطأ مشترك بين اليوناميد وحكومة الولاية”، مضيفا أن “ما تم من اعتداءات مقصود لطمس آثار عملية نهب مسبقة حدثت بالفعل”.

وطالب عجبين الوالي بتكوين لجنة أمنية قانونية لفتح بلاغات ، وإصدار نشرة إذاعيه بغرض إرجاع المنهوبات خلال فترة زمنية محددة ، وإلا سيكون التعامل عبر الإجراءات القانونية.

إثيوبيا تقطع إمدادات الكهرباء عن السودان

أعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية تعليق بيع الكهرباء للسودان وتخفيض الإمدادات إلى جيبوتي بنسبة 50%.

وقالت الوزارة إنها ستُطبق تقنين الطاقة حتى 7 يوليو 2019 بسبب نقص الإمداد، فيما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن وزير الطاقة، المهندس سيليشي جيتاهون، قوله إن نقص المياه الكافية في سدود الكهرباء هو سبب انقطاع التيار الكهربائي على المستوى الوطني.

وقال إنه بسبب نقص الإمداد سيتم تطبيق تقنين الطاقة حتى 7 يوليو 2019، مشيرا إلى أن نقص المياه الكافية في السدود أدى إلى عجز في الطاقة يتراوح بين 400 و1000 ميجاوات.

"الحرية والتغيير" تطلق حملة عصيان مدني في عموم السودان

أطلقت قوى "الحرية والتغيير"، اليوم السبت، حملة ترويجية جديدة للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداءً من يوم الخميس القادم.

وقالت القوى، في بيان لها، إنّ الخميس سيكون دعائياً للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام، داعيةً الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى للقيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (دون تحديد موعد له).

وجاءت الدعوة الجديدة في ظل ضغط قوى الثورة على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين.

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وتظاهر آلاف السودانيين، أمس الجمعة، رفضاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وسط مطالبات بتسليم السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية ومحاكمة المتسببين في قتل المعتصمين والمتظاهرين.

قوى دولية تدعو إلى استئناف المفاوضات بالسودان

دعت قوى دولية مجتمعة في واشنطن المجلس العسكري والمحتجين في السودان إلى استئناف المفاوضات فورا من أجل إيجاد حل لمستقبل البلاد.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناغي، إن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول أوروبية "دعوا إلى استئناف الحوار فورا" بين الطرفين.

وكتب ناغي في تغريدة على تويتر قائلا إن المجتمعين دعوا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي إلى "الاتفاق في أقرب وقت على حكومة يقودها فعليا مدنيون وتعكس إرادة الشعب السوداني".

وأضاف: "كما عبرنا عن قلقنا بشأن العنف الذي استعملته أجهزة الأمن ضد المحتجين. واتفقنا على دعوة المجلس العسكري الانتقالي إلى السماح بالاحتجاجات السلمية ومعاقبة المسؤولين عن العنف".

وحضر الاجتماع ممثلون عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج وأثيوبيا باعتبارها رئيس الهيئة الحكومية الدولية لمنطقة القرن الأفريقي، التي ينتمي إليها السودان.

إحباط محاولة انقلابية صباح اليوم في السودان

كشفت وسائل إعلام سودانية إحباط محاولة انقلابية جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وذكر موقع "النيلين" الاخباري السوداني على موقعه الإلكتروني اليوم أن محاولة الإنقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي ، أصدر قراراً يوم الأحد الماضي بإعفاء عددٍ من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات تشهدها تلك المؤسسة الأمنية.

وعلق المجلس العسكري يوم الأربعاء، المباحثات مع "قوى الحرية والتغيير"حيث أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.