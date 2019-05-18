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إثيوبيا تقطع إمدادات الكهرباء عن السودان

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أعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية تعليق بيع الكهرباء للسودان وتخفيض الإمدادات إلى جيبوتي بنسبة 50%.

وقالت الوزارة إنها ستُطبق تقنين الطاقة حتى 7 يوليو 2019 بسبب نقص الإمداد، فيما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن وزير الطاقة، المهندس سيليشي جيتاهون، قوله إن نقص المياه الكافية في سدود الكهرباء هو سبب انقطاع التيار الكهربائي على المستوى الوطني.

وقال إنه بسبب نقص الإمداد سيتم تطبيق تقنين الطاقة حتى 7 يوليو 2019، مشيرا إلى أن نقص المياه الكافية في السدود أدى إلى عجز في الطاقة يتراوح بين 400 و1000 ميجاوات.

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