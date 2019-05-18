توقعه "المهدي".. القصة الكاملة لمحاولة الانقلاب بالسودان

تداولت وسائل إعلام سودانية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إحباط محاولة انقلاب جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في الخرطوم.

ونشرت مواقع "أخبار السودان" و"النيلين" و"الانتباهة" أن مصادر إعلامية قالت إن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط أحيلوا إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.

وجاءت تلك الأنباء قبيل ساعات من انتهاء مهلة المجلس العسكري الممنوحة لقوى التغيير، فيما يتوقع استئناف المباحثات غدا الأحد بين الطرفين.

وأصدر المجلس العسكري، قرارا مساء الأحد الماضي بإعفاء عدد من قادة الشرطة في أكبر كشف إعفاءات تشهده تلك المؤسسة الأمنية، طال مديرها العام الفريق أول بابكر أحمد الحسين ونائبه الفريق شرطة د. أسامة إبراهيم أحمد المفتش العام للشرطة، بجانب إعفاء كل هيئة قيادة الشرطة برتبة الفريق وإعفاء 49 من رتبة اللواء و14 من رتبة العميد ومقدمين اثنين و255 ملازم أول و143 من رتبة الملازم.

وكان المجلس العسكري علق، الأربعاء، المباحثات مع "قوى الحرية والتغيير"، لمدة 72 ساعة، بعدما صمم أن الأمن تدهور في العاصمة؛ حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة.

وأعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

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وفي وقتًا سابق، توقع زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي أن يواجه السودان انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وقال المهدي، وهو آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان، إن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي له الرئيس المخلوع عمر حسن البشير قد تحاول مع حلفائها في الجيش استغلال حالة عدم اليقين للاستيلاء على السلطة.

وأضاف المهدي (83 عاما) في مقابلة مع رويترز في فيلا خاصة به مترامية الأطراف ومحاطة بالحدائق في العاصمة الخرطوم "بالنسبة لهم محاولة القيام بانقلاب مضاد هو الأكثر احتمالا. يتآمرون في كل وقت".

وتابع قائلا "المجموعة كلها متمرسة في التآمر. عقلية التآمر متأصلة فيها".

وأعرب المهدي عن قناعته بأن نوايا قادة الجيش الذين أطاحوا بالبشير يوم 11 أبريل وشكلوا مجلسا عسكريا انتقاليا "طيبة" وبأنهم سيسلمون السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي.