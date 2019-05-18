ضغوط دولية ومحلية لاستئناف مفاوضات السودان.. ماذا حدث؟ (تقرير)

منذ أن أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة، وبدأت القوى المحلية والدولية في ممارسة ضغوطها من أجل استئناف المفاوضات مرة آخرى.

فأطلقت قوى "الحرية والتغيير"، اليوم السبت، حملة ترويجية جديدة للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداءً من يوم الخميس القادم.

وقالت القوى، في بيان لها، إنّ الخميس سيكون دعائياً للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام، داعيةً الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى للقيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (دون تحديد موعد له).

وجاءت الدعوة الجديدة في ظل ضغط قوى الثورة على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين.

وتظاهر آلاف السودانيين، أمس الجمعة، رفضاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وسط مطالبات بتسليم السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية ومحاكمة المتسببين في قتل المعتصمين والمتظاهرين.

وأكد تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الاتفاق بين قوى الحرية والمجلس العسكري تأصيل لمركزية قابضة.

وبدأ معتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.

كما دعت قوى دولية مجتمعة في واشنطن المجلس العسكري والمحتجين في السودان إلى استئناف المفاوضات فورا من أجل إيجاد حل لمستقبل البلاد.

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وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناغي، إن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول أوروبية "دعوا إلى استئناف الحوار فورا" بين الطرفين.

وكتب ناغي في تغريدة على تويتر قائلا إن المجتمعين دعوا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي إلى "الاتفاق في أقرب وقت على حكومة يقودها فعليا مدنيون وتعكس إرادة الشعب السوداني".

وأضاف: "كما عبرنا عن قلقنا بشأن العنف الذي استعملته أجهزة الأمن ضد المحتجين. واتفقنا على دعوة المجلس العسكري الانتقالي إلى السماح بالاحتجاجات السلمية ومعاقبة المسؤولين عن العنف".

وحضر الاجتماع ممثلون عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج وأثيوبيا باعتبارها رئيس الهيئة الحكومية الدولية لمنطقة القرن الأفريقي، التي ينتمي إليها السودان.

وكان الجيش عزل الشهر الماضي الرئيس، عمر البشير، بعد شهور من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد.

ولكن المحتجين واصلوا اعتصامهم مطالبين بانتقال السلطة إلى حكومة مدنية وليس إلى مجلس عسكري.

وكان يتوقع أن يصل المجلس العسكري الأربعاء إلى اتفاق مع المحتجين بشأن تشكيلة الهيئة التي تقود البلاد في الفترة الانتقالية.

ولكن رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، علق المفاوضات لمدة 72 ساعة وطالب المحتجين بفتح الطرق المسدودة والجسور والسكك الحديدية المؤدية إلى العاصمة.