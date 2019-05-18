تركي آل شيخ يجهز فريقا لا يقهر.. ماذا فعل؟

وقال آل شيخ، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعدادا للموسم القادم".
وتابع: "وهناك تعديلات جذرية في مجلس الادارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله عن فريق لايقهر".
ونشر آل شيخ صورة من الفيلم الكوميدي المصري "4 2 4" بطولة الفنانين سمير غانم ووحيد سيف ويونس شلبي، ويحكي الفيلم قصة رجل أعمال يستثمر أمواله في تكوين فريق كرة قدم في الدوري المصري والذي يستطيع هزيمة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
يذكر أن بيراميدز يحتل وصافة جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 66 نقطة، حصيلة 32 مبارة، حيث حقق الفوز في 18 لقاء، وتعادل في 12 مواجهة، وسقط في فخ الهزيمة مرتين فقط.
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