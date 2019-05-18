8 سيارات لإبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس المحلول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت الأمانة العامة للبرلمان في استرداد (65) سيارة من رئيس البرلمان السابق بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ونواب المجلس المحلول. وقال مصدر مطلع لـ (الإنتباهة) إن رئيس البرلمان المحلول منح (8) سيارات ونوابه (3) سيارات، وسيارتان لكل رئيس لجنة ومثلها لكل نائب رئيس لجنة. وكشفت المصادر عن أن أكثر من (300) برلماني يواجهون نزع سياراتهم التي حصلوا عليها بالأقساط من إحدى الشركات نظير استقطاع أقساطها من مرتباتهم وستعاد إليهم. المادة السابقة اختفاء عبد الرحمن الخضر عن الانظار منذ سقوط النظام السابق

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