اختفاء عبد الرحمن الخضر عن الانظار منذ سقوط النظام السابق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”السبت” إنّ السلطات تبحث عن والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر في وقتٍ أشارت فيه إلى اختفائه عن الأنظار منذ سقوط النظام السابق.
وأوضحت الصحيفة أنّ إجراءات تم تحريكها في مواجهة الخضر متعلّقة ببعض الملفات الخاصة إبان تقلّده منصب والي الخرطوم، والتي يتوّقع أنّ يتم معه التحقيق بشأنها عقب إلقاء القبض عليه.
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