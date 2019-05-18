الكشف عن مخطط لإغتيال ثلاثي المهنيين المؤثر سلك والأصم ومدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر عن مخطط للثورة المضادة يستهدف إغتيال قيادات بقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتم كشف المخطط عبر تسجيلات تحصلنا عليها أمس من مصادر موثوقة وتم توصيلها للشخصيات المستهدفة بقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي رأت ضرورة نشرها لفضح المخطط الإجرامي.

هذا وتجري عملية التحري بشأن هذه التسجيلات بواسطة المعنيين، وإتخاذ الإجراءات القانونية والتأمينية اللازمة.

ومن ضمن الأسماء التي وردت بالتسجيلات كشخصيات مستهدفة بالقتل، كل من: محمد ناجي الأصم، خالد عمر”سلك” ومدني عباس مدني.

وتوضح التسجيلات التي استمعنا لها ان المخطط تم اعداده بواسطة عسكريين إسلاميين داخل مقر التصنيع الحربي، ويقضي بتنفيذ الإغتيالات وتفريق دماء الضحايا بين قبائل الثورة المضادة الدينية والمدنية التي ظهرت فجأة على الساحة السياسية في اليومين الماضيين.

وقالت المصادر ان الهدف من تنفيذ مخطط الإغتيالات قطع الطريق أمام أي إتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وإشاعة الفوضى كمقدمة للتدخل وفتح الطريق لتنفيذ إنقلاب الثورة المضادة الذي يخطط له الإسلاميين.

المصدر : الصحفي منعم سليمان