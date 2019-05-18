اذا انت داير وقادر غيرك داير وما قادر

خاص الخليج 365:

لابد أن يعرف التجار أن الجشع الكبير الذي ظل مسيطرا على السوق يمكن أن يرتد عليهم وبالا وخسائر كبرى لن يسهل عليهم تعويضها بأي حال من الأحوال ، وان هذا الشعب القوي الصامد يمكن أن يطيح بالتجار الجشعين كما أطاح بالدكتاتور الطاغية وليس صعبا على الناس ذلك ان توحدوا وعملوا وفقا لبرنامج متفق عليه ولن تقف قوة في مواجهتهم ، وهؤلاء التجار الذين يتحكمون في السوق لن يكون بمقدورهم الاستمرار في هذا الوضع .

مع هذا الغلاء الفاحش الذي بدأ يستحوذ على كل شيء أطلق ناشطون حملة ارادوا لها أن تكون واسعة لمقاطعة اللحوم بجميع انواعها ابتداءا من يوم الاحد القادم التاسع عشر من هذا الشهر .

إن تجار ومنتجي اللحوم اليوم يمارسون جشعا كبيرا وغير مسبوق جعل الاسعار تصل إلى حد خرافي وغير محتمل وغالب الناس اليوم لايستطيعون شراء اللحوم مما ضاعف معاناتهم وحرمهم من توفيرها لعوائلهم ، وإذا نجحت هذه الحملة والتزم بها الشعب بنسبة معتبرة فإنها كفيلة بوضع حد لهذا الجشع المستشري وسط التجار وسيجني كل الناس خيرا كثيرا من هذا الموقف الجماعي ويجبرون التجار على الاستجابة لمطلب الجمهور وانهاء هذا الوضع الشاذ والغير سليم .

انتشرت الدعوة لمقاطعة اللحوم بكل انواعها بداية من اول الاسبوع وتوقع المنظمون أن تبدأ المقاطعة تتسع تدريجيا حتي يخضع التجار ويتراجعوا عن جشعهم ويستطيع الناس شراء مايريدونه.

بدأت الدعوة للمقاطعة بهاستاق

#خلوها_تعفن

وهاشتاق اخر

#اذا_انت_داير_وقادر_غيرك_داير_وماقادر

وهاشتاق ثالث

#خليك_سوداني_وماتبقي_أناني

انها دعوة قوية ويمكن أن تترتب عليها آثار جيدة ان عمد الناس الى الالتزام بها فهل تنجح ويتم تعميم التجربة الى سلع أخري ام يتخاذل الناس وتغشل الحملة فيستأسد عليهم الجشعون ويدفع الكل ثمنا باهظا ؟

نتوقع أن تنجح الحملة ولو جزئيا ونسأل الله تعالى أن يوفق الناس لما فيه الخير والسداد .