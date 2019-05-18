أهل الشرق يحذرون من عودة الحرب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد الحشد الذي التأم في قاعة الصداقة بالخرطوم وضم اعدادا كبيرة من منسوبي التيار الاسلامي بتشكيلاته المختلفة وتنديدهم بالاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير ، ورفضهم ما اسموه سياسة الإقصاء المتعمد وما سيترتب عليها من مشاكل تعيق الانطلاق نحو بناء الوطن ، بعد هذا الذي جرى في قاعة الصداقة صدر موقف آخر مشابه وهذه المرة ليس منسوبا لتيار الإسلام السياسي حتي يقال إنه عمل يهدف إلى رفض تحكم اليسار في مفاصل البلد وانما صدر الموقف عن تحالف أحزاب وحركات شرق السودان واعلنوا رفضهم التام للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مؤخرا واعتبروه تأصيلا لمركزية قابضة.

البيان الصادر عن التحالف (بحسب سونا) أشار إلى أن الاتفاق من شأنه إقصاء الهامش ويشجع دعاة العودة للحرب.

إن هذا البيان يعتبر انتكاسة كبرى لجهود التوصل لتوافق يخرج البلد من حالة الأزمة التي تعيشها وكونه صادرا عن تحالف أحزاب الشرق يعني أن الإسلاميين ليسوا وحدهم من يرفض اتفاق المجلس العسكري مع قوى اعلان الحرية والتغيير ، ويعتبر هذا الرفض حجر عثرة كبير يعيق الجهود الرامية الي الخروج من أزمة البلد .

لابد أن يفهم الجميع – وخاصة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير – أنه ليس بامكانك أحد إقصاء أحد أو الانفراد بأمر البلد.

إن أهل الشرق برفضهم هذا الاتفاق إنما يقولون للمجلس العسكري ان المضي فيه يعني الدعوة للحرب لأنه – بحسب بيانهم – يؤكد قبضة المركز ويلغي الهامش ويؤجج نيران الفتنة في البلد ويدعو للحرب وهذا ما يجب أن يحذر منه الجميع ويعملون على تجنبه .