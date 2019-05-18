عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 18 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الانتباهة

استرداد”65″ سيارة من برلمانيين سابقين

“المهنيون”: “العسكري” يرغب بالتنصل عن الاتفاق..إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء للسودان

لليوم الثاني على التوالي الجنوبيون يواصلون الثورة ومعتصمو”القيادة” يحيونهم بلوحة

عبد الحي يوسف: قوى”الحرية” تسعى إلى إقامة سودان علماني لا دين فيه

“17” شكوى أمام لجنة مكافحة الفساد بسنار

طعن قانوني ضد تكوين مجلس تشريعي انتقالي معيّن

مصر ترحّل عشرات المهاجرين السودانيين

أحزاب الشرق: قوى الحرية لغته”منفرة” ويسعى للوصاية

التيار

منّاوي لـ”التيار”: حميدتي ليس عدوّنا

“سور” تنفي علاقتها بكتائب الظل وشقيق الرئيس المخلوع

استئناف التفاوض بين”العسكري” وقوى التغيير بالأثنين

مسؤول أممي يدين قتل المتظاهرين في ساحة الاعتصام

عبد الحي يوسف: أعضاء من المجلس أكّدوا لي تبرؤهم من الاتفاقية مع قوى التغير

آلاف المعتمرين في سواكن يعانون نقصًا في تذاكر السفر وارتفاع أسعار الخدمات

الإدارة الأهلية تقود وساطة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير

قيادي إسلامي: نصرة الشريعة دعوة حق أريد بها باطل

الصيحة

مسيرة مليونية ترفض الاتفاق واستئناف التفاوض اليوم

إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء إلى السودان

أوضاع مأساوية للمعتمرين بسواكن ونقص كروت السفر وارتفاع أسعار الخدمات

تقديم”7″ من رموز النظام السابق للمحكمة خلال أيام

ضبط شاحنة محملة بخمور ومخدرات وكمية من الذخائر ببحري

المهدي: مناورات أخّرت تكوين مجلس لقيادة الثورة

تجمّع المهنيين: العسكري يرغب في التنصّل من التزامات السلطة للمدنيين

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السوداني

المجتمع الدولي يحضّ على استئناف محادثات السودان فورًا

المهدي يضع روشتة عبور الفترة الانتقالية

المعتصمون يؤدون صلاة الغائب على أرواح”شهداء المتاريس”

طبيبة تتهم تيار أنصار الشريعة بالاعتداء عليها

الخبير المستقل يدين قتل المتظاهرين بمحيط الاعتصام

آخر لحظة

السلطات تلاحق عبد الرحمن الخضر

عبد الحي يوسف: أعضاء بـ”العسكري” تبرأوا من الاتفاق مع”التغيير”

بسبب تلاعب وكالات..تكدّس آلاف المعتمرين في سواكن

إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء إلى السودان

شداد: لن نسمح بمشاركة خارجية بلا لعب محلي

رفيدة تدفع”26″ مليون مقابل لوحة

محامي يهدد بتقديم طعن قانوني حال كونت مجالس تشريعية

ضبط شاحنة محملة بكميات من الخمور المستوردة

الجريدة

لجنة الأطباء تعلن استشهاد شاب أصيب في موكب”7″أبريل

مقتل وإصابة”31″ شخصًا بمقر اليوناميد في الجنينة

محاولات لفك المتاريس وقوى التغيير تطلق نداءً عاجلاً

خبير الأمم المتحدة يطالب”العسكري” بحماية المتظاهرين في جميع أنحاء السودان

مئات المصلين يخرجون في تظاهرات رافضين المساس بالشريعة

أخبار اليوم

اثيوبيا تعلن رسميا ايقاف تصدير الكهرباء للسودان.

وفد اريتري عالي المستوي يصل الخرطوم في زيارة مهمة وحميدتي يلتقي القائم بأعمال اسمرا.

قوي اعلان الحرية تكشف عن محاولات لإزالة متاريس الاعتصام.

المجتمع الدولي يدعو من واشنطن لاستئناف المحادثات بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير.

خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام : كل الاحترام للجيش والدعم السريع شركاؤنا في الثورة.

الإمام الصادق المهدي يكتب : حالنا ومآلنا في السودان والمصير الوطني.

الوطن

مطالب أممية باستئناف التفاوض بين “العسكري” و “قوى الحرية”

جماعة من أنصار السنة يرفضون الخروج في مسيرة نصرة الشريعة

إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء للسودان

مطالب بالقضاء على الفساد في قطاع التعدين