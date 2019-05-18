تقديم (7) من رموز النظام السابق للمحكمة خلال أيام

علمت مصادر لصيقة، أن ملفات فساد عديدة تم الإنتهاء منها نهاية الأسبوع الماضي، تشمل رموزاً من عهد النظام السابق ورجال أعمال منسوبين للوطني، سيتم الدفع بها الى المحكمة خلال الأيام القادمة .

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وأبلغ مصدر مطلع صحيفة الصيحة، أن الملف الأول الذي تم إعداده يشمل (7) من رموز النظام متهمين بقضايا من بينها فساد وقضايا أخرى، ولم يستبعد المصدر إضافة أشخاص أخرين في الفترة القادمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)