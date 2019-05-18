خبير الأمم المتحدة يطالب “العسكري” بحماية المتظاهرين في جميع أنحاء السودان

أدان خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقارير التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة الذي وقع هذا الأسبوع ضد المتظاهرين المطالبين بمرحلة انتقالية بقيادة مدنية ما أدى لمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة نحو المائة .

ودعا الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ، أريستيد نونسي، المجلس العسكري الانتقالي إلى الالتزام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين في جميع أنحاء السودان، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن مستقبل بلدهم من خلال الوسائل السلمية. كما حث قوى إعلان الحرية والتغيير على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلمية الاحتجاجات ومنع الأعمال الاستفزازية خلال الاحتجاجات .

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ورحب نونسي في تصريح بالإعلان الصادر من المجلس العسكري وقوى الحرية بشأن إنشاء لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة .

وأضاف بحسب صحيفة الجريدة “يتعين على السلطات إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل المبلغ عنها واستخدام القوة ضد المتظاهرين التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 ، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.. أحث بقوة قوات الجيش و الأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الدستورية للشعب السوداني”.

كما دعا الخبير الجانبين إلى استئناف المحادثات والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية لضمان الانتقال السلس للسلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال مهلة 60 يومًا وفقًا لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الصادر في 30 أبريل 2019.

وأعرب عن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف للمساعدة في تأسيس دولة تراعي المطالب المشروعة للشعب السوداني وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)