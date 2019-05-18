التاريخ: 18-مايو-2019
30 مشاهدة
أرجع تجمع المهنيين تعليق المجلس العسكري المفاوضات مع قادة الأحتجاج، الى رغبته في التنصل من التزاماته بتسليم السلطة للمدنيين .
وقال التجمع في بيان أصدرة أمس أن وفداً من التجمع التقى أمس الأول ممثلين للبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوربي في السودان ، لمناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن ، واستعرض معهم تحركات المجلس العسكري لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين ، والتي كان آخرها ايقاف التفاوض بعد الاعتداءات التي حدثت خلال الأيام الماضية على المواطنين في محيط الاعتصام .
وأكد التجمع خلال الاجتماع أن حفظ الأمن وسلامة المواطنيين حالياً مسؤولية المجلس العسكري ، ويجب اجراء تحقيقات شفافة ومعلنة ، ومحاسبات عادلة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً ،
وأوضح البيان أن وفد تجمع المهنيين رفض المبررات التي وضعها المجلس العسكري لتعليق المفاوضات ،
وعزأ ذلك الي رغبة المجلس في التنصل من التزاماته بتسليم السلطة للمدنيين ، وتأجيل تنفيذ الاتفاق مع قوى اعلان الحرية والتغيير لازالة حالة الاحتقان .
وبحسب صحيفة الانتباهة شدد التجمع في ختام البيان على أن تجمع المهنيين السودانيين سيظل في تواصل مستمر في كافة الجهات ذات الصلة للتعريف بالوضع في السودان وضرورة التحول نحو ديموقراطية راسخة وسلطة مدنية مستدامة في السودان .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنين : المجلس العسكري يرغب في التنصل من التزاماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.