طبيبة تتهم تيار أنصار الشريعة بالاعتداء عليها

التاريخ: 18-مايو-2019
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تعرضت الطبيبة مختبر أسماء محمد دهب عبد الكريم، لاعتداء أفضى لكسر في يدها اليسرى وإصابات متفرقة في جسدها ومحاولة لخنقها بـ(طرحتها) لدى مصادفتها موكب (أنصار الشريعة والقانون) جوار مسجد الشهيد أمس.
وقالت الطبيبة حسب صحيفة السودان، إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بالقسم الشمالي بالخرطوم وتدوين بلاغ بالرقم (5837) واستخراج أورنيك (8) كاشفة عن أن ما يقارب الـ(30) شخصاً أحاطوا بسيارتها وقاموا بتهشيم الزجاج الأمامي والخلفي والاعتداء عليها لفظياً بعبارات نابئة، واتهموها بالتصوير وانتزعوا هاتفها ولم يعيدوه إليها فضلاً عن تفتيش أوراقها الخاصة والثبوتية، وقام أحدهم بإخراجها من السيارة وإلقائها في الأرض، وفيما قام السلطات باستخراج الأورنيك الطبي بتاريخ أمس الأول بدلاً عن أمس، ورفضوا توجيه الاتهام للتيار وقاموا بتدوينه بالإرشاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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