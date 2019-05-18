تهديدات بالقتل لقيادات بقوى الحرية

التاريخ: 18-مايو-2019
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تلقت قيادات بقوى إعلان الحرية والتغيير تهديدات بالقتل من قبل جهة مجهولة، فيما قال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي، إنهم يأخذون على محمل الجد التهديد باغتيال قادة من قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن سلامتهم وسلامة الكل مسؤولية المجلس العسكري.
بينما أكد عضو وفد التفاوض القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني حسب صحيفة السوداني، تلقيهم تهديدات غير مباشرة عن طريق تسجيل صوتي متداول لجهة مجهولة أورده الناشط عبد المنعم سليمان، وقال إن هذه ضريبة العمل العام ولا يعيرون تلك التهديدات اهتماماً في سبيل تحقيق أهداف الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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