(17) شكوى أمام لجنة مكافحة الفساد بسنار

التاريخ: 18-مايو-2019
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كشفت لجنة مكافحة الفساد والمال العام بولاية سنار عن تقديم (17) شكوى قيد الدراسة والتمحيص فيما يخص الاعتداء على المال العام والفساد الاداري لمسؤولين ومؤسسات بالولاية .
وذكر رئيس اللجنة معتصم محمدين أن هناك (17) شكوى أمام لجنته .
ودعا والي سنار اللواء أحمد صالح عبود لدى تفقده مقر اللجان المختلفة الى تكثيف الجهود والنظر ف جميع الشكاوى الادارية والخاصة بالفساد ومراجعة التشوهات في الخدمة المدنبة ، مؤكداً ثقته في الخبراء والكفاءات العاملة في اللجان وحث عبود كل مواطن لديه مستندات وملفات تقديمها للجان الفساد لمراجعتها وتقديم النصائح القانونية ، لافتاً الى أن هدف اللجان محاربة الفساد ومعالجة التشوهات في الولاية.
وبحسب صحيفة الانتباهة أعلن الوالي اغلاق جميع الحسابات للمؤوسسات التابعة للأتحادات والنقابات واستلام كل الأصول الثابتة والمتحركة وأن بعض المؤسسات المرتبطة بمعاش الناس في انتظار قرار المسجل التجاري لتشكيل لجان تسيير حتى لاتضيع حقوق العاملين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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