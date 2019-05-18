المجتمع الدولي يحضّ على استئناف محادثات السودان فوراً

أدان الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أريستيد ننوسي، ما جاء في التقارير التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة للقوة الذي وقع الاثنين الماضي ضد المتظاهرين بمحيط الاعتصام المطالبين بمرحلة انتقالية بقيادة مدني. وذكرت التقارير أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو مائة.

ودعا ننوسي حسب صحيفة السوداني، المجلس العسكري الانتقالي للالتزام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين في جميع أنحاء السودان، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن مستقبل بلدهم من خلال الوسائل السلمية. كما حث قوى إعلان الحرية والتغيير على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلمية الاحتجاجات ومنع الأعمال الاستفزازية خلال الاحتجاجات.

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ورحب ننوسي بالإعلان الصادر من المجلس العسكري الانتقالي في 13 مايو بشأن إنشاء لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة، وقال: “يتعين على السلطات إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل المبلغ عنها واستخدام القوة ضد المتظاهرين التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة. وأضاف: “أحث بقوة قوات الجيش والأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مزيد من تصعيد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الدستورية للشعب السوداني”.

كما دعا اريستيد الجانبين إلى استئناف المحادثات والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية لضمان الانتقال السلس للسلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال مهلة 60 يوماً، وفقاً لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 30 أبريل 2019.

و أعرب خبير الأمم المتحدة عن إستعداده للتعاون مع جميع الأطراف للمساعدة في تأسيس دولة تراعي المطالب المشروعة للشعب السوداني وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)