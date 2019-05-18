طبيب أجنبي يفجر الأوضاع بمستشفى الذرة

التاريخ: 18-مايو-2019
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تفجرت الأوضاع داخل مستشفى الذرة بالخرطوم عقب إتهام صيادلة المستشفى نائب المدير العام للمستشفى والمدير الطبي المقال بإحضار صيدلي أجنبي الجنسية .
قام الأخير بأخذ الجرعات الكيمائية في العنابر، وبدأ بعمليات خلط وتركيب مخالفاً بذلك قانون الصيدلة والسموم السوداني للعام 2009 للمواد 35و 38، مما يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 عقوبات .
وقال الصيادلة في تصريح خاص لصحيفة أخر لحظة أمس أن مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، وعد بالحضور للمستشفى وحل المشكلة، إلا أنه لم يحضر، مؤكدين الغياب التام للمسؤولين من إدارة المستشفى .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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