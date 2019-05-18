استرداد (65) سيارة من البرلمانين السابقين

التاريخ: 18-مايو-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة شرعت الأمانة العامة للبرلمان في استرداد (65) سيارة من رئيس البرلمان السابق بروفيسور ابراهيم أحمد عمر ونواب المجلس المحلول . وقالت مصادر أن رئيس البرلمان المحلول منح (8) سيارات ونوابه (3) سيارات ، وسيارتان لكل رئيس لجنة . Advertisements وبحسب صحيفة الأنتباهة أن أكثر من (300) برلماني يواجهون نزع سياراتهم التي حصلوا عليها بالأقساط من احدى الشركات نظير استقطاع أقساطها من مرتباتهم وستعاد اليهم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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