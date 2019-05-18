تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الجريدة: * لجنة الأطباء تعلن استشهاد شاب أصيب في موكب 7 أبريل * مقتل وإصابة 31 شخصاً بمقر اليوناميد في الجنينة * محاولات لفك المتاريس وقوى التغيير تطلق نداءً عاجلاً * مئات المصلين يخرجون في تظاهرات رافضين المساس بالشريعة * خبير الأمم المتحدة يطالب (العسكري) بحماية المتظاهرين في جميع أنحاء السودان صحيفة آخر لحظة: * السلطات تلاحق عبد الرحمن الخضر * عبد الحي يوسف: أعضاء بـ(العسكري) تبرأوا من الاتفاق مع (التغيير) * بسبب تلاعب وكالات.. تكدس آلاف المعتمرين في سواكن * إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء إلى السودان * شداد: لن نسمح بمشاركة خارجية بلا لعب محلي * مصر ترحل عشرات المهاجرين السودانيين * الاستعانة بطبيب أجنبي يفجر الأوضاع بمستشفى الذرة * ضبط شاحنة محملة بكميات من الخمور المستوردة صحيفة الإنتباهة: * استرداد (65) سيارة من برلمانيين سابقين Advertisements * (المهنيون): (العسكري) يرغب بالتنصل عن الاتفاق * إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء للسودان صحيفة السوداني: * المجتمع الدولي يحض على استئناف محادثات السودان فوراً * المهدي يضع روشتة عبور الفترة الانتقالية * المعتصمون يؤدون صلاة الغائب على أرواح (شهداء المتاريس) * تجمع المهنيين: تعليق (العسكري) للتفاوض للتنصل من تسليم السلطة للمدنيين * عبد الحي يوسف: أعضاء من (العسكري) أكدوا لي تبرؤهم من الاتفاق مع قوى الحرية صحيفة الصيحة: * مسيرة مليونية ترفض الاتفاق واستئناف التفاوض اليوم * إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء إلى السودان * أوضاع مأساوية للمعتمرين بسواكن ونقص كروت السفر وارتفاع أسعار الخدمات * تقديم (7) من رموز النظام السابق للمحكمة خلال أيام الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 18 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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