13 قتيلا جراء هجوم شنه مسلحو جماعة “بوكو حرام” في تشاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل 13 شخصا جراء هجوم شنه مسلحو جماعة “بوكو حرام” الإسلامية المتشددة على قرية غربي تشاد، حسبما أوردت “فرانس برس” نقلا عن السلطات المحلية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة أن المسلحين هاجموا، يوم الخميس، قرية سيليا بالقرب من مدينة بول، على الشاطئ الشرقي من بحيرة تشاد.

وفي تصريح لـ “فرانس برس”، قال الأمين العام لمنطقة البحيرة، ديمويا سوابيبي، إن الهجوم وقع الساعة السادسة صباحا، وأن المسلحين قتلوا أربعة أشخاص، بمن فيهم قائد القرية وأفراد عائلته، وأحرقوا جزءا من البيوت، ثم قتلوا تسعة أشخاص آخرين قبل مغادرتهم القرية.

وبحسب المسؤول، فإن قوات الجيش التشادي لم تتمكن من التدخل، على الرغم مو وجود دوريات للجيش وقوات الأمن في المنطقة. وأشار سوابيبي إلى أن المسلحين اعتدوا على السكان المحليين في وقت مبكر من الصباح، وأن الاعتداء وقع “في عز رمضان”.

وتشن جماعة “بوكو حرام” النيجيرية المتطرفة هجمات إرهابية متكررة في المنطقة، ردا على الحملة العسكرية التي تخوضها ضدها دول إفريقية عدة، من بينها تشاد.