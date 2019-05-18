عبد الملك الحوثي يعلق على مقتل مدنيين في غارات العدوان السعودي على صنعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدان قائد جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، اليوم الجمعة، مقتل مدنيين بقصف شنه طيران التحالف على العاصمة صنعاء وسط اليمن، داعياً إلى رفد جبهات قتال الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية بالرجال والمال.

القاهرة —سبوتنيك. ووفقا لقناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، قال الحوثي: “أسوأ رصيد إجرامي في العالم اليوم هو لتحالف العدوان وعلى رأسهم السعودية والإمارات ومن يقف خلفهم”.

وأضاف: “الجرائم المستمرة لن تكسر إرادة شعبنا العزيز وهو مصمم على الصمود والتصدي للعدوان”.

وتابع: “نأمل أن يكون الأثر في نفوس الناس إزاء هذه الجرائم هو التحرك لرفد الجبهات بالرجال والمال”.

وكان ستة مدنيين قتلوا، يوم أمس الخميس، وأصيب 71 آخرين بغارة لطيران التحالف، على حي سكني في العاصمة صنعاء.