خبير قانوني: مصر تقود ثورة في مجال التعليم

قال المستشار محمد سالم الخبير القانوني، أن مصر بدأت تتحرك بشكل صحيح في مجال تطوير التعليم، مشيدا بما يقدمه وزير التعليم الحالي الدكتور طارق شوقي من بذل أقصى جهده لإنجاح العملية.
وتمنى سالم في تصريحات صحفية له أن يتم عمل قانون جديد يضبط العملية التعليمية ويهتم بالمناهج والمدرسين والتلاميذ لضمان استمرار الوطن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الطريق الصحيح نحو تطوير شامل للتعليم يرفع من كفاءة المواطن المصري ويجعله مؤهب وبقوة لسوق العمل.
وطالب الخبير القانوني البارز الرأي العام المصري وكذلك أولياء الأمور بدعم تجربة الدولة في مجال تطوير التعليم والصبر عليها مؤكدا أن النتائج ستكون مذهلة في الفترة المقبلة حال الصبر على التجربة ودعمها بقوة.
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