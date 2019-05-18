تركي آل الشيخ: صفقات كبرى لبيراميدز تجعله لايقهر الموسم القادم

أكد المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس نادي بيراميدز المصري، أنهم بصدد تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات لجعله لايقهر. وقال رئيس نادي بيراميدز المصري عب حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك"يوجد العديد من الخيارات في المدربين والاعبين لبيراميدز استعداداً للموسم القادم ... وايضاً هناك تعديلات جذرية في مجلس الادارة وهيكلة النادي ستثمر ان شاء الله على فريق لايقهر"

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