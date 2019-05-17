طرح النواب المستقلين في البرلمان السابق، أسماءهم المرشحة للمشاركة في السلطة الانتقالية بمستوياتها الثلاث “سيادي، تنفيذي، تشريعي”. ووفق مصادر مطلعة فإن المستقلين دفعوا بالسياسي والبرلماني السابق، أبو القاسم برطم لمجلس السيادة ود. أحمد صباح الخير( يحمل 3 دكتوراه وخبير في التخطيط الاستراتيجي والعمل الطوعي) لمجلس الوزراء. ورشحوا عدداً من النواب للمجلس الوطني الانتقالي بينهم بكري سلمه، والفريق خليل محمد الصادق، البرفسيور عبد الجليل عجبين ومحمد طاهر عسيل “، والبقية لمجموعة مستقلين شباب. وذكرت المصادر أن مجموعة المستقلين ترتب حالياً لتسليم قائمة مرشحيها للمجلس العسكري الانتقالي خلال الساعات القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نواب مستقلين يطرحون أسماءهم المرشحة للمشاركة في السلطة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.