المهدي يحذر من انقلاب عسكري ضد الثورة

حذر رئيس حزب الامة القومي؛ الصادق المهدي؛ من انقلاب مضاد على الثورة بسبب ما اسماه عدم التوزان في التعامل مع المجلس العسكري؛ الذي يواجه ضغوط داخلية وخارجية.

وقال انه لامعنى لتحديد الفترة الانتقالية بزمان محدد بل بمهام متى تمت تقوم الانتخابات العامة الحرة، واضاف " لا شرعية لنظام غير منتخب".

واضاف المهدي على الكتلة الثورية أن تتبع توازناً يحافظ على علاقة مجدية مع المجلس العسكري، ويحافظ على وحدتها، ويشكل ظهيراً سياسياً قوياً للحكومة المدنية الانتقالية؛ وان الإخفاق في هذه المعطيات يغذي الفوضى، وهي زخيرة للانقلاب المضاد الذي بدأت نذره فعلاً.

واشار الى ان الاحزاب الاسلامية التي اشتركت في التخطيط لانقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير وساندت حكومته يمنع اشتراكهم في الفترة الانتقالية.

ودعا المهدي الى المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وقال ان الاعتراف بالمحكمة هو الطريق للتطبيع مع الأسرة الدولية والتطلع لإعفاء الدين الخارجي.