ضبط (18) شاحنة مُحمَّلة بسلع إستراتيجية مُهرّبة بالميرم

الخليج 365 :

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع الميرم بولاية غرب كردفان، بقيادة المقدم التاج التجاني، من القبض على ثماني عشرة عربة لوري محملة بسلع إستراتيجية مهربة إلى دولة جنوب السودان.

وأكد المقدم التاج حسب (سونا) أمس، أن محاربة تهريب السلع الإستراتيجية إحدى سياسات المجلس العسكري الانتقالي، بجانب بسط هيبة الدولة في الحدود، والحد من الظواهر السالبة، وقال إن قوات الدعم السريع جاهزة لسد أي ثغرة حفاظاً على أمن الوطن وموارده، وقوة ضاربة للذين يتلاعبون بمكتسبات الوطن وقوت شعبه.

من جانبه، قال قائد ثاني رئاسة اللواء (92) مشاه بالميرم العقيد الركن حسن أحمد درموت، إن قوات الشعب المسلحة تقوم بأدوار عظيمة في المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان. وأوضح أن تهريب السلع الإستراتيجية ينعكس سلباً على توفر واستقرار الموارد الإستراتيجية للمواطنين، وأضاف أن القوات المسلحة تعمل مع القوات النظامية الأخرى بانسجام تام من أجل حماية الحدود وعدم التلاعب بالاقتصاد القومي وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.