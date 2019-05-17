د.شداد: الأندية تخشى الهبوط من الممتاز وسنلعب الدوري في مدينتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد عن أنّ عدم لعب الدوري الممتاز مخالف للنظام الأساسي، وإخلال بشروط الرخصة، مؤكدًا أنّ هنالك أندية تخشى الهبوط من منافسة الدوري الممتاز.

وقال كمال شداد في تصريحات تلفزيونية اليوم”الجمعة” إنّ عدم إكمال الموسم الحالي سيؤدي إلى احتجاب الفرق السودانية عن المشاركات الخارجية.

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وأكّد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم عن تلقيه اتصالات من بعض الأندية لإكمال الموسم.

وأوضح في الوقت ذاته أنّ هنالك مبادرة بأنّ يلعب الدوري في مدينتين غير أنّ الأمر لم يتمّ اعتماده بصورة رسمية.

ومنذ أبريل المنصرم تمرّ مسابقة الدوري الممتاز بأزمة كبرى بعد رفض الأندية المشاركة في أية نشاط ينظمّه اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التي تسود البلاد حاليًا.شد