الصين تعلن دعمها الكامل لإيران في ظل التوتر مع أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الصين دعم إيران وسط تصاعد التوتر مع أمريكا، وقال كبير دبلوماسييها لوزير الخارجية الإيراني إن بلاده تعارض فرض العقوبات الأحادية على طهران.

ذكرت ذلك وكالة “رويترز” اليوم الجمعة 17 مايو / آيار، وتدعم جهود طهران لحماية مصالحها.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية مما زاد المخاوف من احتمال نشوب حرب، خاصة في ظل توجيه أمريكا حشودا عسكرية إلى الخليج، وتهديد إيران بالرد على أي اعتداء ضدها.

ولفتت “رويترز” إلى قول وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي، لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع في بكين، اليوم الجمعة، إن الدولتين بحاجة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بينهما في ظل خطورة الموقف وسرعة تطوره.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، قال وانغ: “تعارض الصين بحزم تطبيق الولايات المتحدة عقوبات أحادية وما يسمى (بالصلاحيات العابرة للحدود) وتتفهم الموقف الحالي ومخاوف الجانب الإيراني وتدعم الجانب الإيراني في دفاعه المشروع عن حقوقه ومصالحه”.