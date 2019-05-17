خطبة نارية لعبد الحي يوسف

كشف عبد الحي يوسف أن بعض أعضاء المجلس العسكري تبرأ من الإتفاقية مع قوى الحرية والتغيير وأرسلوا إليه أنهم غير مقتنعون ولا راضون بمضامينها، وأضاف “فجعنا بالاتفاقية ومضامينها ومطلبنا حكومة انتقالية قصيرة مع حكومة كفاءات”.

وأعلن عبد الحي يوسف لدى خطبة الجمعة اليوم بمسجد جبرة عن خروج مسيرة من المسجد رفضاً للاتفاقية كاشفا عن قيام المسيرة التي تم تأجيلها غداً الخامسة عصراً أمام القصر الجمهوري موضحا أن المجلس العسكري لا يستمع إلا للحشد فسيحشد.

Advertisements

واتهم عبد الحي قوى الحرية والتغيير أنها تهدف إلى التمكين خلال الفترة الانتقالية وإطالة أمدها بهدف تفكيك الجيش والقوات النظامية وإقامة سودان جديد علماني لا دين فيها.

وأضافبحسب الانتباهة: أنتم أول من شارك ورضع من النظام فلماذا تضحكون على الناس.

وخرجت حشود من المسجد إستجابة لدعوة عبد الحي يوسف وهتف المصلون هذه الثورة ثورة شعب وهذا الشعب شعب مسلم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .