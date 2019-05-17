- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
التاريخ: 17-مايو-2019
106 مشاهدة
أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن عمليات إزالة المتاريس من محيط مقر الاعتصام في القيادة العامة بالخرطوم مستمرة، ونشر على حسابه على فيسبوك، فجر الجمعة، صوراً تظهر قيام عدد من الناشطين والمعتصمين بإزالة المتاريس وتنظيف الشوارع والأماكن التي نصبت فيها.
كما أعلن أن صلاة الجمعة ستقام اليوم في مقر الاعتصام، وسترفع صلاة الغائب عن روح “القتلى” الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين.
وبحسب العربية حدد في بيان بوقت سابق الخميس “حدود الاعتصام والمتاريس”، وأوضح التجمع أن “المتاريس التي شيدت منذ السادس من أبريل حول محيط جغرافيا الاعتصام بالقيادة العامة هي حصوننا المتفق عليها من لجان الأحياء والميدان، والتي سنحميها بسلميتنا”، مناشدا جميع المعتصمين الالتزام بها، وإزالة كل ما تمدد وأنشئ من متاريس في نقاط أخرى وشوارع في شتى بقاع العاصمة خارج توجيهات وإشراف لجان الأحياء والميدان، معتبراً أنها تعرض الاعتصام لمخاطر غير محسوبة العواقب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : قوي إعلان الحرية و التغيير ترسم حدودها ورفع المتاريس مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.