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بالصور : قوي إعلان الحرية و التغيير ترسم حدودها ورفع المتاريس مستمر

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 17-مايو-2019

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بالصور : قوي إعلان الحرية و التغيير ترسم حدودها ورفع المتاريس مستمر

أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن عمليات إزالة المتاريس من محيط مقر الاعتصام في القيادة العامة بالخرطوم مستمرة، ونشر على حسابه على فيسبوك، فجر الجمعة، صوراً تظهر قيام عدد من الناشطين والمعتصمين بإزالة المتاريس وتنظيف الشوارع والأماكن التي نصبت فيها.

كما أعلن أن صلاة الجمعة ستقام اليوم في مقر الاعتصام، وسترفع صلاة الغائب عن روح “القتلى” الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين.

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وبحسب العربية حدد في بيان بوقت سابق الخميس “حدود الاعتصام والمتاريس”، وأوضح التجمع أن “المتاريس التي شيدت منذ السادس من أبريل حول محيط جغرافيا الاعتصام بالقيادة العامة هي حصوننا المتفق عليها من لجان الأحياء والميدان، والتي سنحميها بسلميتنا”، مناشدا جميع المعتصمين الالتزام بها، وإزالة كل ما تمدد وأنشئ من متاريس في نقاط أخرى وشوارع في شتى بقاع العاصمة خارج توجيهات وإشراف لجان الأحياء والميدان، معتبراً أنها تعرض الاعتصام لمخاطر غير محسوبة العواقب.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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