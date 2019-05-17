اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

“الحرية والتغيير” تدعو للاعتصام عاجلاً

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 17-مايو-2019

425 مشاهدة

“الحرية والتغيير” تدعو للاعتصام عاجلاً

أفادت قوى الحرية والتغيير في السودان باستمرار الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش مع مواصلة دعواتها لتسيير مواكب عاجلة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين، وأكدت استمرار التصعيد ومطالبتها المعتصمين الالتزام بالتواجد حول نقاط محددة.

 

وسارعت “قوى التغيير” إلى تفنيد الاتهامات التي ساقها المجلس العسكري عقب إعلانه وقف التفاوض لمدة اثنتين وسبعين ساعة بسبب إقامة الحواجز الشعبية، وإغلاق خطوط السكة الحديد التي طالب المجلس بفتحها.

Advertisements

 

وأكدت أنها مفتوحة بالفعل منذ السادس والعشرين من أبريل دون أي طلب.

 

وسادت حالة احتقان بين الطرفين وسط تباين الرؤى في القضايا الأمنية مع تكرار حادثة العنف للمرة الثانية في مدخل شارع الجامعة التي أفضت لإصابة عدد من المعتصمين، سبقها إطلاق كثيف للرصاص في حواجز شارع النيل راح ضحيته عدد من القتلى والمصابين من المعتصمين والجيش.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الحرية والتغيير” تدعو للاعتصام عاجلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا