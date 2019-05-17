المهدي يضع خارطة طريق للفترة الانتقالية

دعا زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي، إلى اشراك كل القوى الرافضة للنظام المخلوع والتي أطلق عليها الكتلة الثورية في المجلس التشريعي في الفترة الإنتقالية.

وقال المهدي في بيان اليوم الجمعة تم الاتفاق على ادارة الفترة الانتقالية بمجلس سيادة مختلط بصلاحيات السيادة في نظام برلماني؛ كما تم الاتفاق على مجلس للأمن والدفاع يضم أجهزة الأمن والدفاع يتبع لمجلس السيادة، ومجلس تشريع يضم الكتلة الثورية، ومجلس وزراء مكون من خبراء بلا محاصصة حزبية.

واشار المهدي الى نقاط ضعف توثر على الفترة الانتقالية وربما اعجزته؛ اجملها في ان الخبراء المختارون بلا خبرة في السياسة؛ وان اختيارهم سوف يكون صوت أكبر حزب وأصغر حزب متساويان ما يجعل المقياس خالياً من أية وسيلة للترجيح؛ بالاضافة الى ان النسبة العالية للحرية والتغيير أوجبتها توازنات المرحلة الحالية، ولكن سوف تتكون معارضة قوية وشرسة لحكومة غير مستعدة لمواجهة المحنة السياسية.

ودعا رئيس حزب الامة الى اجرا تحقيق عادل حول الاحداث المؤسفة التي ادت الى مقتل عدد من المواطنيين بساحة الاعتصام يومي الاثنين والاربعاء الماضي؛ وقال ان كثيرون يريدون إجهاض الاتفاق.

وقال المهدي ان نجاح مشروع الحكومة المدنية؛ يقوم على توحيد الموقف القيادي للكتلة الثورية؛ وابرام اتفاق سلام عادل شامل تشترك فيه القوى المسلحة والكتلة الثورية، عبر مؤتمر قومي للسلام العادل الشامل يتجاوز كافة المشروعات الخارجية.

كما دعا الى الى قيام مؤتمر اقتصادي للإصلاح اقتصادي يعمل على تفكيك مشروع التمكين والدولة العميقة ومحاربة الفساد؛ وعقد المؤتمر القومي الدستوري الذي يشارك فيه الجميع ويصوغ مسودة الدستور ليجيزه البرلمان الديمقراطي المنتخب.

واقترح المهدي عقد مؤتمر قومي للعلاقات الإقليمية والدولية بهدف محو الآثار المذلة في العلاقات الخارجية التي أقامها النظام المخلوع، والاتفاق على علاقات إقليمية غير محورية، وعلاقات دولية متوازنة بين المعسكرات المتنافسة لصالح الوطن.