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ترامب يطالب الكونغرس بدفع تكاليف سفر مفاوضي طالبان

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طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس الأمريكي دفع تكاليف السفر الخاصة بوفود حركة طلبان الأفغانية إلى مؤتمرات السلام.
وأكد تقرير نشرته مجلة "نيوز وويك" اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" طالبت الكونغرس بتعويض أعضاء من طالبان عن تكاليف حضور مؤتمرات المفاوضات التي عقدت في أماكن متخلفة من العالم.
وقال كيفن سبايسر المتحدث باسم النائب عن ولاية إنديانا الديمقراطي بيتي فيسكلوسكي، إن النفقات التي طالب ترامب الكونغرس بتحملها ستستخدم لتغطية تكاليف التنقل والسفر، والسكن، والغذاء، واللوازم الخاصة.

ووجه عدد من المسؤولين انتقادات لقرار ترامب، كون الحركة الأفغانية مصنفة على لوائح الإرهاب الأمريكية.

ويؤكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تحصيل الضرائب ستيف أليس، أن "طالبان ما زالت تستهدف المصالح الأمريكية، ودفع أموال لهم لجلبهم إلى طاولة التفاوض يقلل من شأننا".

وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية 6 اجتماعات مع مسوؤلين من حركة طالبان في قطر منذ أكتوبر 2018، لبحث التوصل إلى اتفاق سلام وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

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