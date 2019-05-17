ترامب يطالب الكونغرس بدفع تكاليف سفر مفاوضي طالبان

ووجه عدد من المسؤولين انتقادات لقرار ترامب، كون الحركة الأفغانية مصنفة على لوائح الإرهاب الأمريكية.
وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية 6 اجتماعات مع مسوؤلين من حركة طالبان في قطر منذ أكتوبر 2018، لبحث التوصل إلى اتفاق سلام وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.
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