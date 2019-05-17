رسمياً..إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بغلي، الجمعة، عن ايقاف بلاده رسمياً لتصدير الكهرباء للسودان، بسبب نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة لشح الأمطار، مضيفاً أن بلاده تعاني نقصاً حاداً في إنتاج الكهرباء يقدر بـ٤٧٦ ميقاواط.

وكانت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية وقعت اتفاقية مع الحكومة السودانية لتصدير الكهرباء بطول 230 كيلو متراً، بكلفة قدرها 41 مليون دولار، ويحصل السودان بموجب الاتفاقية على إمداد من الطاقة الكهربائية تبلغ 100 ميقاواط.

وكشف الوزير الإثيوبي عن تقليل حصة دولة جيبوتي من الكهرباء بسبب شُح الأمطار في مختلف بلاده. وقال سلشي في مؤتمر صحفي في أديس أبابا “نعاني من نقص المياه في مختلف السدود بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية”، وعليه ستقوم الحكومة الإثيوبية بايقاف تصدير الكهرباء إلى السودان وتقليل حصة جيبوتي.