الطاهر ساتي : نسيت والدتي في العيادة..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعترف الكاتب الصحفي الكبير الطاهر ساتي بأنه يعاني من مشكلة حقيقية في التركيز، وأضاف في تصريحات لمصدر بأنه نسى ذات مرة والدته عند الطبيب بسبب تركيزه الشديد مع المقال الذي كان يكتبه آنذاك.

وحكى ساتي لبرنامج (الصندوق) حسب صحيفة السوداني، عن العديد من الذكريات من بينها ذكرياته وهو في صفوف (الدبابين) إلى جانب نفيه التام لما يتردد عن عمله كمستشار لرئيس الهلال السابق أشرف الكاردينال.