- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اعترف الكاتب الصحفي الكبير الطاهر ساتي بأنه يعاني من مشكلة حقيقية في التركيز، وأضاف في تصريحات لمصدر بأنه نسى ذات مرة والدته عند الطبيب بسبب تركيزه الشديد مع المقال الذي كان يكتبه آنذاك.
وحكى ساتي لبرنامج (الصندوق) حسب صحيفة السوداني، عن العديد من الذكريات من بينها ذكرياته وهو في صفوف (الدبابين) إلى جانب نفيه التام لما يتردد عن عمله كمستشار لرئيس الهلال السابق أشرف الكاردينال.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاهر ساتي : نسيت والدتي في العيادة..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.