بروف شداد : لن نسمح بمشاركةخارجية بلا لعب محلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال البروفيسور كمال حامد شداد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم إن رفض الاندية للعب بمنافسة الدوري الممتاز مخالف للنظام الاساسي، ومخل بشروط الرخصة التي تخول للاندية المشاركة افريقيا.

واضاف شداد في حديثه اليوم لبرنامج عالم الرياضة انهم في اتحاد كرة القدم سيخاطبون الاتحادين؛ الافريقي والعربي بحقيقة الاوضاع الكروية في السودانية وحال تعذر اللعب وفق ما يتم من برمجة لن تكون هناك اي مشاركة خارجية بلا لعب محلي..

وزاد رئيس الاتحاد في حديثه بأنهم طرحوا عددا من الحلول لاكمال الموسم ، وهناك اتصالات تلقوها من عدة قيادات بالاندية مثال علي أسد من نادي المريخ والذي طرح مبادرة قيام المنافسة من مجموعتين في مدينتين ورأى شداد أن ذلك يقلل تكلفة الترحيل التي يتكفلون بها ويمكن ان تحول لنفقات الاقامة، وعلق شداد انهم لم يتلقوا شكوى من الترحيل من جانب الاندية ولكنهم من تلقاء انفسهم بادروا بتدشين خدمة الترحيل من جانب الاتحاد، الموسم الماضي؛ وذكر انهم طالبوا الاندية بملء استمارات مالية لواردهم وصرفهم حتى يساهموا في تطوير ودعم الاداء المالي ولم تستجب الاندية للاسف، والآن قاموا بتسليم كل ناد (150) الف جنيه خلال نشاط الدورة الاولى ، وهو ما سيحدث حال استمرار اللعب ، لكن رفضهم قاطع حيال ربط اللعب بالدفع على طريقة الرشوة ..

رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم قال انهم منحوا التفويض لرئيس لجنة المسابقات من اجل التوصل لحلول مع الاندية وما تم من اتفاقات مبدئية بتمثيل ابطال الموسم الماضي مثلا ، لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الادارة وهو صاحب الحق وواضع اللائحة وصاحب الحق في تعديلها، وأكد شداد ان بعض الاندية تسعى للبقاء في الممتاز بلا لعب، متوعدا بأن هناك هبوطا لا محالة، وباللائحة والقانون.