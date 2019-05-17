وفرة في الخبز بود مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قامت وكالة السودان للانباء صباح اليوم بجولة ميدانية واسعة شملت عددا من مخابز بمدينة ود مدني اطمأنت خلالها على توفر الخبز والكميات المتوفرة من الدقيق حيث أعلن عمر محمد يحيى (شروم) صاحب مخبز (محمد سعد الدين) للخبز البلدي بالسوق الكبير بمدني أن الدقيق المدعوم متوفر لجميع المخابز ولذلك نجد أن كل الأفران تعمل بطاقتها القصوى لإنتاج أجود أنواع الخبز البلدي و (الآلي) خاصة خلال الفترة المسائية وذلك نسبة لشهر رمضان المعظّم.

وأكد توفر العمالة وأنه لا توجد أية عقبات تواجه صناعة الخبز .. وفي مخبز المك نمر البلدي أقر عصام عبد الرحيم الجعلي بأن مشكلة الغاز والكهرباء من المشاكل التي تُواجه معظم المخابز العاملة في الولاية أما فيما يتعلق بالكوتة المستلمة من الدقيق للمخابز فهي كافية جداً حيث يتم توزيع 12 جوال دقيق يومياً لكل مخبز وذلك بالسعر المدعوم من الدولة بواقع 600 جنيهاً للجوال الواحد وأن هذه الكوتة تُساهم في انتظام عمل المخابز.

وفي مخبز ود مدني البلدي (2) أكد وكيل المخبز مجاهد مبارك أنهم يتسلمون يومياً 10 جوالات من الدقيق المدعوم وأضاف أن العمل خلال شهر رمضان به صعوبة بالنسبة للعاملين لاسيما في فصل الصيف الحالي الذي وصلت درجات الحرارة فيه لأكثر من 45 درجة لذا فإن أغلب المخابز تعمل بطاقتها القصوى خلال الفترة المسائية لراحة العاملين (بعد الإفطار) مباشرةً مناشداً الجهات المسؤولة بالحكومة بضرورة تخفيض أسعار الزيت والخميرة التي تُستخدم في المخابز بكميات كبيرة حيث وصل سعر الباكو من الخميرة مائة جنيه .. وأعلن وكيل مخبز الهاشمي الآلي أحمد إبراهيم أن الخبز متوفر على مدار ساعات اليوم وأرجع قلة الطلب إلى أن الطلب للخبز خلال شهر رمضان لإغلاق المطاعم ومحلات بيع الفول والأكشاك الصغيرة إضافة لاستخدام العصيدة كوجبه أساسية .. وكشف مصطفى عبد الله وكيل مخبز السلام الآلي الحديث (ود الجزيرة) أن الإستهلاك اليومي من الدقيق 15 – 20 جوال موزعة على فترتين مؤكداً أن هناك وفرة كبيرة في سلعة الغاز باعتباره العامل الأساسي لتحقيق الوفرة وبالتالي تحقيق أعلى إنتاجية من الخبز للمواطنين وقطع باختفاء ظاهرة سماسرة الخبز خلال شهر رمضان وأكد أن المخبز يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة وذلك بمواصفات ذات جودة عالية والمنافسة الحرة في الأسواق المحلية .

وفي مخابز الدي الآلية لاحظنا كميات كبيرة من الخبز معروضة وليس هنالك إقبال من المواطنين علي المخبز مما يدل علي وفرة هذه السلعة خلال الشهر الفضيل حيث أكد وكيل المخبز أن الدقيق والغاز والعمالة كلها متوفرة لدى المخابز العاملة بالولاية والتي أصبحت تعمل بطاقتها القصوى لتوفير الخبز الجيد للمواطنين في كل الأوقات .