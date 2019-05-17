تفاصيل جديدة حول إستقالة مجموعة ود الشيخ بالمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حصل”باج نيوز” على تفاصيل جديدة بشأن الاستقالة التي دفع بها رئيس المريخ محمد الشيخ مدني مؤخرًا.

وقال مساعد رئيس المريخ عبد المنعم النذير في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّهم تلقوا وعدًا من أمين عام مجلس الشباب بتسليم الاستقالة إلى والي الخرطوم الفريق مرتضى، مؤكدًا أنّ الخطوة جاءت بسبب التهميش وعدم التقدير الذي حظيت به مجموعتهم في مجلس الوفاق.

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وأكّد عبد المنعم النذير أنّه لا وجود لأية مجلس منتخب بالمجلس، موضحًا أنّه تمّ تكوين مجلس وفاقي لإدارة الأمور في وقتٍ سابق.

وكشف النذير عن أنّهم لم يعترضوا على عودة الصادق مادبو لأمانة المال، وأضاف” ما هي الأسباب التي تدعو لذلك وهو قد عين مساعدًا لرئيس النادي في مجلس الوفاق”.

والثلاثاء دفعت مجموعة بقيادة محمد الشيخ مدني وعبد المنعم النذير وعبد الباسط سبدرات وأكتاي باستقالة من مجلس المريخ في خطوة جاءت مفاجئة,