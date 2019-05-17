وزارة الخارجية في جنوب السودان تعلن فصل 40 دبلوماسياً للغياب

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بدولة جنوب السودان السفير ميوين ماكول اريك، يوم الخميس، عن فصل 40 دبلوماسياً لمخالفتهم قوانين العمل واللوائح الداخلية للوزارة، ولغيابهم عن العمل لأكثر من شهر وهذا يعتبر مخالفة.

وقال في تصريح لراديو “تمازج” إن الوزارة فصلت 40 دبلوماسياً لمخالفتهم قوانين العمل، مبيناً أن قرار فصلهم إداري وليس له دوافع سياسية. وأضاف “نجري إصلاحات إدارية في الوزارة وقررنا فصل 40 دبلوماسياً لأنهم وبفصلهم سنتيح فرص عمل لأشخاص جدد قادرون على تحمل المسؤوليات”.

وأشار ماكول إلى أن الدبلوماسيين الذين تم فصلهم كانوا يعملون في سفارات البلاد في عدد من الدول، والبعض منهم تغيبوا عن العمل لأكثر من عام، وهذا يعتبر خرقاً للوائح. ومضى بالقول “القانون يوضح أن أي موظف أخذ إجازة وأضاف عليها 45 يوماً زيادة يخضع للفصل مباشرة والمفصولون لديهم أكثر من عام لم يأتوا إلى العمل”.

وفي سياق متصل، كشف السفير أن موظفي السلك الدبلوماسي في جنوب السودان لديهم أكثر من 5 أشهر لم يصرفوا رواتبهم نسبة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحاً أن ذلك لا يمنع المفصولين من الحصول على مستحقاتهم.